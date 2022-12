Sujetos asaltan banco en Riohacha, La Guajira

Los vendedores ambulantes y estacionarios del Parque Padilla como también se llama el sector, dijeron que ellos no observaron nada anormal en la zona, no vieron gente corriendo, no hubo disparos y solo notaron que algo raro había pasado cuando empezaron a ver la llega masiva de cuadrantes de la vigilancia y patrullas en carros.

Mientras que testigos que se encontraban en el banco, manifestaron se les impidió el salir del banco. Otro usuario indicó que vio como un hombre delgado con tapabocas, saltó ágilmente la estructura de madera donde están los cajeros, intimidó a un funcionario con un arma de fuego y lo llevó hasta la parte trasera de las instalaciones.