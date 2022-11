Rendición de Cuentas de la Gobernación se programó para finales de diciembre

Todo empezó cuando el ex contador General de la Nación Luis Alfonso Colmenares consideró que tal y como se había programado y diseñado las intervenciones de la rendición de cuentas no solo se vulneraban sus derechos, sino los derechos de muchos ciudadanos que pudieran asistir y a quienes probablemente no le permitirían el uso de la palabra por no estar inscritos en un listado.

Colmenares Rodríguez entonces acudió al despacho judicial y presentó una tutela argumentando lo ya anunciado y pidiendo en una medida cautelar que la rendición de cuentas fuera aplazada hasta que la Gobernación pudiera subsanar todo lo que consideró eran debilidades que impedían la realización de una "verdadera rendición de cuentas" a la ciudadanía.