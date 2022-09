Petro llega a La Guajira para conocer la crisis de muertes por desnutrición

Además, añadió, "mañana se van a producir anuncios muy importantes por parte del presidente que tienen que ver con este y otros temas que han sido priorizados por la administración. Cada vez que me he encontrado en cualquier sitio con el Presidente le he recordado nuestro compromiso con La Guajira y la crisis en la que se mantiene nuestra gente por el incumplimiento de las administraciones con lo ordenado por la sentencia T302”, dice Martha Peralta Epiayú.

La líder indígena, perteneciente a la etnia que está sufriendo por esta crisis humanitaria indicó que estará en el sitio donde se encuentre el presidente y buscará que se den las soluciones lo más pronto posible.