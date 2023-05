Miguel Romo sale de la dirección de Migración Colombia en La Guajira

“Me siento muy feliz de haber cumplido, creo que todos los riesgos en los que estuvimos en curso, valieron la pena, pues el trabajo se hizo bien, ahora quiero disfrutar del derecho a un poco más de tranquilidad, dedicándole a la familia el tiempo que no le pude dar con tantas salidas de la casa para cumplir con el trabajo, bien desde el DAS o desde Migración Colombia, me siento muy agradecido con la Guajira, donde me hice profesionalmente y donde siempre mostré mi trabajo. Son cientos de reconocimientos que tengo guardado y conservo con mucho orgullo”, dijo el exdirector de Migración Colombia que fue remplazado por el abogado riohachero Jair Ortíz Peñaranda, quien estuvo laborando en la Gobernación de La Guajira.