Polémica por los 40 carrotanques que llegaron a La Guajira y están parqueados

El anunciado plan de choque con el que el “Gobierno del Cambio” prometió sacar a La Guajira de la crisis que lo agobia en todos los sectores no ha resultado certero.

Por lo menos en lo que a abastecimiento de agua potable se refiere la anhelada solución no llega en momentos cruciales como este que afronta el país por cuenta del fenómeno de El Niño.

Hace un mes la Ungrd anunció la llegada de 40 carrotanques para surtir de agua a las comunidades, en especial de la Alta Guajira, pero estos siguen estacionados porque no tienen conductores, no hay combustible, no se sabe de dónde se van a surtir de agua y de paso los líderes guajiros advierten que estos vehículos doble troque con capacidad de 16 mil litros no podrán ni entrar a algunas zonas.

La situación ha generado reacciones en contra del Gobierno nacional que en su momento anunció la llegada de esos carrotanques como un gran logro.

Rebeca Badillo, la directora del Banco de Alimentos de La Guajira, lamentó que no se haya concretado “este proyecto ya que los camiones están en la base militar de Uribia. Esa noticia la recibimos con expectativa y esperanza, porque desde la Diócesis siempre hemos trabajado para evitar la desnutrición y esto era fabuloso, pero los líderes tienen incertidumbre porque no se sabe de dónde van a sacar el agua”.

Por su parte, el congresista Alfredo Deluque reiteró: “Tal como lo advertí en su momento, los carrotanques que enviaron a La Guajira desde la Ungrd no tienen agua para surtirlos, ni combustible, ni conductores que conozcan la Alta Guajira. Si planificamos, las inversiones que lleguen pueden impactar mejor a su población, pero si eso no se hace los resultados no van a ser los mejores”.

En su momento la Ungrd dijo que los militares serían los conductores de los carrotanques, pero hay una convocatoria buscando este personal.