Personas con discapacidad reclaman derecho a participar en deportes

Uno de los que orienta la manifestación es el ciudadano Arnulfo Luna, quien presenta discapacidad visual y es el presidente de la asociación. Él sostiene que, “aquí en Colombia hizo carrera la conducta de que si no tomas acciones de hecho, las autoridades no te prestan la mínima atención y nosotros hemos tomado una acción de hecho organizando un plantón frente a la sede del Instituto Departamental de Deportes, porque no han escuchado los requerimientos que hicimos para que nos tuvieran en cuenta en la distribución de unos recursos que dispuso la Gobernación”.