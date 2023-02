En Manaure la educación rural está paralizada

En lo que tiene que ver con el Internado San Antonio de Aremasain, al parecer no se han suscrito plenamente los convenios entre la Curia y la Gobernación, para que esta disponga los recursos con los cuales se atienden a más de mil estudiantes entre los internos y los temporales. Los internos hoy no pueden llegar porque no hay como mantenerlos en el centro educativo y lo que se espera es que esta misma semana se puedan superar todas estas fallas que mantienen por fuera de las aulas a los niños.