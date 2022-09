Foro sobre crisis tarifaria y de energía en el Caribe se realiza en Riohacha

Los organizadores del foro sostienen que en el momento lo que se ha prometido son pequeñas cosas y que en la práctica no solucionarán las altas tarifas que le llegan a los usuarios. “Aquí hay un problema que tiene mucho más fondo y es el régimen que se crearon para aplicar a los usuarios de la Costa Caribe. Si nosotros no derogamos ese régimen de pago leonino que le impusieron a los habitantes del Caribe, no habremos hecho gran cosa, necesitamos una opción tarifaria diferente”, dijo Felipe Rodríguez.

Otro de los organizadores, el líder de conductores Luis Carlos Cárdenas plantea la necesidad de hacer cambios en los componentes de la tarifa y sostiene que no sabe a quién se le ocurrió que los usuarios deben pagar el servicio que muchos industriales no facturan y es bien claro que la modernización del sistema eléctrico no debe salir de los bolsillos del usuarios, sino del Estado y de las empresas operadoras que también deben tener un capital para inversiones.