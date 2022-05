“No tenemos agua ni para hacer el café”: inspector de Policía de Castilletes

Un llamado de auxilio hizo el inspector de Policía de los corregimientos de Castilletes y Punta Espada, en la Alta Guajira, por la falta de agua, situación que está afectando a unas 40 comunidades wayuu de la zona.

El funcionario explicó que las plantas que tienen, incluyendo la que está en la estación de Policía, están dañadas hace algún tiempo y los carrotanques que se han enviado no son suficientes para abastecer a toda la población.

“Aquí no hay como solucionar el problema del agua, no hay ni para un tinto, no hay químicos, no hay operadores de las plantas, no les hacen mantenimiento y la de la estación tiene más de un año sin funcionar”, aseguró.