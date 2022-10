Tras dos meses de cierre, Riohacha sigue sin depósito de basuras

“Lo que ocurre es que esa celda en la que estaban depositando los residuos sólidos durante muchos años ya cumplió su ciclo de utilidad y se estiró varias veces para seguir usándola, pero en este momento no hay forma de poder habilitarla, entonces el problema ya no es de la celda donde estaba cayendo el residuo sólido, sino que se requiere es la construcción de una nueva celda diseñada y provista con todos los elementos para que no se constituya en otro riesgo para la salud y la vida de los cinco asentamientos indígenas que están en el área de influencia”, dijo Mauricio Muriel Escobar, gerente de Interaseo.