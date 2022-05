Denuncian que en Riohacha hay un cartel para vender lotes del Distrito

El personero de Riohacha Yeison Deluque Guerra es consciente de que las denuncias que hace van a generar reacciones y lo ponen en riesgo, pero no vacila en informar que lo que ha denunciado es la verdad: “en Riohacha hay un cartel que se ha dedicado a la venta de los predios del ahora Distrito, y antes, cuando era municipio la situación no era diferente, esto es viejo y no habían presentado las denuncias para acabar con este grupo que le está haciendo mucho daño a la ciudad”, indicó el personero.

La última acción de Deluque fue la denuncia penal que presentó ante la Fiscalía contra un ciudadano que se habría apoderado de manera ilegal de un predio de 13 hectáreas que está localizado a un costado del barrio conocido como Villa del Sur.

La información que tenemos indica que este ciudadano, al parecer se valió de un fallo judicial falso el cual presentó ante la oficina de Instrumentos Públicos como si fuera auténtico, logrando que le expidieran la escritura de ese predio.