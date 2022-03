Colegios de Riohacha cesan actividades por infraestructura, agua y PAE

Asodegua asegura que ha hecho un llamado a la secretaría de Salud Distrital para que cierre estos salones, ya que este se ha convertido en un caso de salud pública.

Por otra parte, la sede número 2, Nuestra Señora de la Inmaculada, de esta misma institución, que se encuentra en la calle 6 con carrera 2 en el barrio Arriba, también presenta serios problemas, especialmente en los baños, donde las puertas están a punto de caerse, la fuente de agua está dañada, algunos inodoros no se pueden utilizar porque no hay agua, y no cuentan con empleados en el área de servicios generales, por lo tanto, se observa suciedad en sus instalaciones.

A pesar de las condiciones en que se encuentra esta institución educativa, los docentes y estudiantes no se sumaron al paro y se encuentran realizando sus actividades académicas en total normalidad.

“La Asociación de Trabajadores de la Educación, ha hecho un llamado a los padres de familia para que no sigan retirando a sus hijos de la institución, sino que se pronuncien y hagan las exigencias a los gobiernos para que los niños puedan salir de esos ambientes que no son aptos para ellos. De igual manera, este sindicato alerta a la comunidad educativa para futuras acciones en pro de un servicio educativo digno y de calidad para los niños, niñas y jóvenes del Distrito de Riohacha”, agrega Asodegua.

El distrito dice que se están solucionando las problemáticas

El secretario de Educación distrital, Jesús Herrera Mendoza, explicó que las demoras en la contratación de los programas de alimentación, transporte, aseo y vigilancia, no se deben a falta de planeación, sino a un problema que presentó el software financiero de la administración.

“Ya hemos adjudicado la contratación del aseo, el lunes adjudicaremos el transporte y el martes, el PAE, para que todos los colegios cuenten con los servicios completos y garantizar así la educación a nuestros estudiantes”, precisó.

Indicó, además, que no se puede generalizar, porque son casos puntuales los que presentan problemas.

“Hemos venido realizando adecuaciones en la infraestructura de estos colegios que presentan esta problemática a través de un convenio con Findeter y también hacemos gestiones para que todos tengan el servicio de agua, para lo cual se realizará una reunión con los involucrados en el tema”, añadió el funcionario.

Dijo que la inversión aproximada será de $12 mil millones y las obras tendrán una duración de dos meses.