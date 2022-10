Por nuevas protestas se paralizó construcción de cárcel judicial de Riohacha

El personero del Distrito, Yeison Deluque, manifestó que el único compromiso que hay con la Agencia nacional de tierras, es con la comunidad el Warinay en la zona rural de Riohacha, donde al parecer, se habla de una reubicación a este lugar.

Asimismo, indicó que no ha habido ningún acuerdo con La Ceibita y Macedonia, porque ellos no han dejado. “El jueves pasado, no quisieron tener un diálogo con el secretario de Gobierno porque estaban esperando al líder que es Nación Wayuu y que sin su presencia ellos no procedían a dialogar”.

“Esta megaobra que se está realizando es importantísima para el departamento de La Guajira porque hay que resolver el tema de hacinamiento de la sobrepoblación carcelaria”, añadió,