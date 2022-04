Asistencia a puestos de vacunación en Riohacha es casi nula

“En el último informe que leí sobre la pandemia en La Guajira y particularmente en Riohacha, encontré que no había en ninguna de las clínicas de la capital, un solo paciente afectado por la covid-19”, dice el médico Genero Redondo, un profesional que ha estado siempre atento al proceso que ha seguido la pandemia en el departamento.

Los encargados de los cementerios en Riohacha también sostienen que no hay muchas muertes por efecto de la pandemia o por lo menos no son registrados en los documentos o epicrisis como tal.

“Bueno la verdad no sé cuál fue el último difunto que sepulté por causa de la covid, tampoco recuerdo el día en que lo hice, lo que sí te puedo asegurar es que en el Cementerio ‘Gente como Uno’ y en el Cementerio Central, no hemos inhumado a más de 20 personas. Eso no quiere decir que necesariamente no hay fallecidos por covid, pero lo que sí es seguro es que no llegaron cuerpos con los protocolos que se piden para que salgan los cuerpos desde los centros asistenciales donde se produjo el fallecimiento”, afirma Sonia Bermúdez, directiva del camposanto Gente como Uno.​