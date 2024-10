Álvaro Hernández Ortiz y Marlene Rivadeneira, usuarios de Coomeva, se encadenaron por segunda vez en la puerta de la institución, desde las 4:45 a.m., como muestra de inconformismo contra la entidad, ya que denuncian que se les está vulnerando el derecho a la salud.

Marlene Rivadeneira se encadenó hace un mes en la eps porque tenía tres meses de estar esperando una cirugía de la vista, a pesar de que había instaurado una tutela y que esta estaba a favor de ella. La mujer luego de este hecho fue operada, pero reclama que tenía una cita de control por su operación y la entidad no le había entregado las órdenes para dicho procedimiento por eso decidió amarrarse unas cadenas en sus manos y sentarse a las afuera de la entidad. 'Las veces que sea necesario encadenarse lo haré por mi salud', afirmó Rivadeneira.

Por otra parte Álvaro Hernández Ortiz, de 57 años, contó que el pasado primero de octubre se encadenó porque a pesar de tener una tutela a favor en los que sus médicos hace dos años ordenaron que lo internen en una clínica de tercer nivel, la entidad no ha cumplido con ese requerimiento.

'Me desencadené esa vez porque me dijeron que me habían apartado una cita en Cartagena, pero fue todo lo contrario, esa cita nunca se dio, ni siquiera yo estaba en agenda, fue una mentira. Luego hice el reclamo y me expresaron que tenía la cita en Medellín, la cual nunca se dio, después otra cita en la misma ciudad, por eso días antes pido los pasajes y me dicen que ya no que me la iban a dar en Barranquilla y hasta la fecha no han dado remisión y no han dicho más nada', afirmó indignado Hernández.