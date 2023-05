Voraz incendio consume vivienda en el barrio La Pradera

Unas chispas que cayeron en su cuerpo alertaron a Astrid Sique que algo estaba ocurriendo dentro de su vivienda. En esos momentos la mujer en medio del sueño se levantó y vio cómo las llamas empezaron a quemar cada parte de su humilde hogar.

“Yo estaba dormida y de repente sentí que algo me caía y me quemaba, me levanté enseguida y vi como las llamas se iban consumiendo cada parte de mi casa”, expresó en medio de lágrimas Astrid.