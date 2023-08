“Fiscalía no volvió a decir nada sobre el caso del Abusador de la Moto Negra”

En la misma línea, Beatríz rechazó esta posibilidad, agregando que “no pueden haber más víctimas. El mismo fiscal general de la Nación (Francisco Barbosa) repudió este tema y dijo que a este ser le iba a caer todo el peso de la ley, cómo le van a dar domiciliaria, si es un peligro para la sociedad”, añadió.

Sobre el proceso, además de no tener respuesta alguna por el ente investigador, tampoco pudo establecer contacto con la abogada que llevaba el caso: “Me comuniqué con ella y me dejo en visto, nunca me respondió, después volví a escribirle y me dijo que no, que no sabía nada del tema, no sé si será que ella recibió alguna amenaza, no sé qué pasaría de verdad, no sé”, finalizó la mujer.