A la deriva, ataque del Eln contra la estación San José

Por estas razones, la ya conocida decisión de un juez con funciones de control de garantías en favor de los tres acusados y paradero de Torres Mina, el subintendente Rafael Olivares, sobreviviente del atentado en la Estación San José, manifestó que hoy todo el proceso está a la “deriva y en el aire”.

“Luego de que un juez ordenara las libertades, siento rabia e impotencia. Me siento desamparado por el Estado, saber que estarán como si nada, pese a que causaron daños laborales y personales. Cuando me enteré de la noticia no pude dormir, nos cayó como un balde de agua fría, pienso que no valemos nada, siendo de la fuerza pública de Colombia. Ese mérito no debieron haberlo ganado. Hasta miedo de salir tengo, porque ellos son un peligro para la sociedad. No hay impunidad para nuestros muertos. Ahora mismo debemos aferrarnos a Dios para saber qué sucede con el proceso; que, pese a su vinculación, pueden irse a la selva y nadie los va a encontrar”, expresa Olivares, hoy retirado de la institución armada.