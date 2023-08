Víctima de accidente en moto vive un viacrucis por aplazamiento de cirugía

“Ese día del accidente, la ambulancia me recogió para llevarme a la Clínica Altos de San Vicente, para que me atendieran por el SOAT. Me auxiliaron y me tuvieron alrededor de siete días, me hicieron los exámenes, radiografía y todo lo pertinente”, relató el afectado.

Y siguió comentando: “Hasta ahí, todo iba bien. Pero para al séptimo día me dijeron que por motivos de que no agotar el tope de atención clínica del seguro de mi motocicleta, lo mejor era que me fuera para la casa y volviera en días posteriores, para realizarme una operación que ellos (clínica) me habían mandado”.