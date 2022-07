“Mientras hacía ejercicio ellos compraban con mi tarjeta de crédito”

“Me devolví al gimnasio junto a mi compañero, y lo que nos encontramos al llegar es a otro joven cabizbajo, a quien también le habían robado, pero a este sí le sacaron $ 1.200.000 en efectivo”, contó Daniel.

A la víctima le alcanzaron a robar $9 millones cuando se encontraba haciendo ejercicio, ya que afirmó que cuando revisó su historial la primera fue a las 6:35 de la tarde, y la última a las 7:45 de la noche: “A mí no me llegaron los mensajes ya que el sitio en el que estaba no tenía señal porque está ubicado en un sótano (…) yo creo que ya ellos sabían que eso pasaba y todo hace parte de su modus operandi”.

El joven indició que la reacción de la Policía fue inmediata, pero que también hubo “negligencia” por parte de los trabajadores del gimnasio: “No dejaron ingresar a las autoridades; no nos dejaron observar las cámaras porque tenía que haber un procedimiento previo, entonces nunca logramos dar con los rostros de los responsables, quienes posiblemente estaban en el centro comercial todavía en ese momento, ya que las últimas transacciones se hicieron allí”.

Finalmente Medina dio a conocer que ya realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, y se encuentra a la espera de los videos para así dar con los responsables.

Este medio intentó tener comunicarse con las personas encargadas de Smart Fit en la ciudad, sin embargo, hasta el momento de esta publicación no hemos recibido una respuesta.