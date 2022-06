“Una mujer trabajadora e incansable, esa era mi hija”

‘Kathe’, como le decían de cariño, era madre soltera de dos hijos, la menor de cuatro hermanas, y criada en una casa donde el matriarcado, todavía, se vive en pleno, pues solo habitan mujeres. “Mi hija siempre me compraba los medicamentos. De hecho el día del crimen ella tenía unos papeles míos porque me iba a sacar una cita, a partir de su muerte me he complicado mucho más de la salud, yo sufro del corazón”.

El dolor no parte solo de la ausencia de Martínez, sino también de un sentimiento de “injusticia” en el caso: “Yo estuve en la Fiscalía a principio de año para preguntarle al fiscal cómo iba el proceso de mi hija, que me dijera, sin mentirme, si las personas habían sido capturadas, pero me dio un rotundo no, según él, porque había muchos casos de homicidios”.

Yomaira pidió apoyo por parte de las autoridades e incluso al lugar de trabajo donde ocurrió el crimen de Katherine: “Lo de mi hija no fue un accidente laboral, eso fue un asesinato, queremos que la empresa también se pronuncie al respecto y que nos ayude realmente (…) a la justicia colombiana le pido celeridad y más acompañamiento a nuestra familia”.