Un año sin rastro del buque ‘Carmen I’: 10 desaparecidos

Tomasa Martínez Morales, esposa de Andrés Vargas, otro de los tripulantes del ‘Carmen I’, aseguró que la última comunicación con su esposo la sostuvo la tarde de ese 18 enero. “Me llamó para despedirse y decirme que nos volveríamos a hablar hasta el 20 de enero cuando el barco hubiera entrado en aguas colombianas”.

Pero esa conversación nunca se materializó. “Los días pasaron y Andrés no me escribía, me desesperé. Llamé al dueño del barco y me dijo que eso solía pasar, que todo estaba bien, pero yo reporté a las autoridades, y solo fue hasta el viernes 22 cuando iniciaron las labores”, detalló la mujer.

Las semanas pasaron y los tripulantes no aparecían, no había ninguna señal. “Yo decidí armar mi propio equipo de búsqueda, salir del puerto de Colón, en Panamá, con dos lanchas y varias personas que contraté para buscar a mi esposo y los otros compañeros”, relató Martínez.

En ese recorrido, la mujer llegó a varias islas donde las comunidades no le decían nada, pero en una oportunidad unas personas le dijeron que quizás el barco había sido secuestrado por piratas.

“Esas personas comentaron que habían sabido de pescadores que habían sido secuestrados por piratas, y que quizás el barco había tenido esa suerte”, contó la mujer, quien no ve descabellada la hipótesis, pues al no haber hallado las partes del barco lo más seguro es que le haya pasado también eso.