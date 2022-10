Dos sujetos en motocarro cometieron matanza en Villa Katanga: Policía

"Nosotros estábamos encerrados y sentimos una sola detonación, yo me iba a levantar de la silla y mi esposa me dijo que no lo hiciera, porque eso era un tiro de mecha. Como por todos lados había ruido de picó nos quedamos encerrados, pero 10 minutos después nos asomamos y vimos que mi cuñado era uno de los que estaba ahí", contó el hombre.

Venera señaló que la familia del joven de 22 años no sabe aún qué hacía José Luis ahí: "Cuando nos levantamos ya estaban los tres pelaos tirados. Pedimos a las autoridades que investiguen los hechos porque él era un muchacho quieto, sano (...) no tenía problemas, era trabajador y hacía videos para redes sociales".