Tres atentados en menos de un mes generan zozobra en la carrera 8

El atentado no dejó heridos ni muertos, pero sí un daño en uno de los ventanales del lugar, el cual se hizo pedazos. El caso generó gran preocupación en la zona, pues todo parecía indicar que los móviles respondían a retaliaciones por cobros extorsivos.

Luego, el popular humorista conocido como Joselo de Colombia, cuyo nombre de pila es José Manuel Castellón, tuvo que entregar declaraciones a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, debido a que sus fanáticos quedaron con sensaciones de alarma después de que se conociera la noticia.

Inicialmente, el humorista señaló que ya no era propietario del lugar, pero aclaró que, a su parecer, el suceso sí respondía a intimidaciones de estructuras delincuenciales: “Las extorsiones, pan de cada día. Me duele por los nuevos propietarios que sufrieron con la pandemia y ahora son víctimas de los extorsionistas. Gracias a Dios mi familia y yo nos encontramos bien. No hemos recibido ningún tipo de amenaza o extorsión vía telefónica ni por panfletos (…) en lo personal o laboral ya que hace seis años este negocio fue vendido a terceros”.

No pasó ni un mes del acontecimiento anterior cuando otro suceso generó zozobra en la carrera 8, esta vez del lado del barrio La Alboraya.

Al momento en el que el reloj marcó las 6:15 p. m. del jueves 5 de enero de 2023, un pistolero llegó a un negocio de motos, sacó un arma y disparó contra Luis Felipe Sánchez Camargo, quien se encontraba a las afueras de dicho lugar, distraído mirando su teléfono.

El delincuente, tras lograr su cometido, salió corriendo y se embarcó en una moto que lo esperaba cerca. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad del local, ubicado exactamente en la carrera 8 con calle 44.

Las personas que estaban allí subieron a Sánchez Camargo a un carro y lo llevaron al Paso Murillo, centro médico donde se confirmó su deceso por la gravedad de los impactos que recibió. La Policía llegó al lugar y, a pesar de tener testimonios y videos de cámaras de seguridad, no anunció móviles respecto al caso.