“El bus arranca, mi compañero cae y se golpea la cabeza”

Luego este señaló que “el alimentador venía lleno como de costumbre, y cuando abrió las puertas traseras mi amigo me ayudó a subir, pues realmente no había mucho espacio para entrar, y luego intentó montarse él, pero no logró agarrarse bien”, comentó Grueso.

“El conductor simplemente arrancó de manera abrupta y mi compañero cayó al suelo de espaldas, golpeándose la cabeza. Él empezó a convulsionar por la gravedad del golpe y ahí fue cuando le gritamos al conductor que parara, pero hizo caso omiso a lo que los pasajeros le decíamos” agregó el testigo.

En medio de la desesperación y al ver el sufrimiento de su amigo, Eduar señala que contactó de inmediato a una ambulancia, que luego de unos diez minutos arribó al lugar para brindarle atención médica a su amigo.

Grueso mencionó que la llegada de los paramédicos no fue precisamente un suceso tranquilizador para él, pues como bien lo expresó: “Podía ver en sus rostros como se hacían señas de que mi amigo ya no estaba con vida”. De esta manera, procedió el traslado de David Jiménez hacia la clínica Agrupasalud, en donde doctores afirmaron que este llegó sin signos vitales.

El hombre cuestionó el tiempo que duraron las autoridades para realizar el levantamiento del cadáver, en sentido que desde las 6:30 a.m., hora en que ocurrió el hecho, transcurrieron 12 horas para que se realizara la diligencia.

Así mismo, Grueso pidió que las autoridades investiguen sobre un supuesto ofrecimiento para que se cambiara “la causa de muerte de mi amigo”.

Finalmente el hombre hizo un llamado a la empresa Transmetro: “Basta de tantos accidentes, no es el primer caso que nosotros presenciamos. Pedimos que mejoren las condiciones de los vehículos”.

Por otro lado, en la mañana de este miércoles, el gerente del Sistema de Transporte Masivo Transmetro, Fernando Isaza, señaló que la entidad se encuentra indagando sobre el caso ocurrido el martes en el municipio de Soledad, en donde se reportó la muerte de un hombre que, supuestamente, se disponía a abordar un bus alimentador que hacía su tránsito habitual por el sector de Granabastos.

El hecho es que existen dos versiones sobre el deceso de David Jiménez. Una de estas es que permanecía en la parada de Transmetro y, de repente, cayó al piso, aparentemente, tras convulsionar.

Sin embargo, existe otra versión, contada por testigos, y da cuenta que Jiménez alcanzó a abordar el bus alimentador y, cuando este arrancó, salió expulsado del vehículo luego de que no se cerrara la puerta. Al parecer, el golpe le habría ocasionado la muerte.