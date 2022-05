Supuesto responsable de la muerte de Yulissa estaría detrás de un homicidio

A su vez, el padre, en medio de las lágrimas por recordar lo ocurrido con su hija, expresó que “él era agresivo, la maltrataba y muchas veces la amenazó diciéndole que si nos contaba algo le haría algo (…) nosotros nos enteramos por otra persona ahora que pasó esto, porque mi hija nunca nos contó porque sabía que le íbamos a reclamar”.

Luego del doloroso suceso, el progenitor de la joven contó que tras la muerte de ella, se ha estado enterando de muchas cosas; sin embargo, recordó un hecho en particular que sucedió en los meses que Yulissa estuvo en Bogotá.

“Ella me llamó y me dijo que él la había dejado abandonada en un lugar, que la había amenazado, entonces me pidió que le mandara $150 mil para los pasajes, pero cuando yo se los iba a mandar él la recogió”, indicó Corro.

Y es que la felicidad de la relación entre ellos, esa de la que otros familiares hablaron, quizá era fingida.