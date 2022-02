Smart Fit se pronuncia sobre agresión ocurrida en su gimnasio

El pasado lunes 14 de febrero, Paola Tovar, de 23 años, denunció públicamente en sus redes sociales haber sido agredida por Jefferson Alexander Otálvaro Yepes en una de las sedes del gimnasio Smartfit, en Bogotá.

“Con todo el respeto del mundo me acerqué y le dije que solo me faltaba una serie y le pregunte si me podía dejar terminarla. Claramente me dijo que no y de manera bastante grosera” explicó la joven.

Luego de esto, la mujer aseguró que empezó a recibir varios insultos y agresiones verbales por parte de Alexander. A tal punto que ambos empezaron a enfrentarse y pasaron a los golpes.