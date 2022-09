Hombre muere arrollado por una motocicleta en la Circunvalar

La mujer señaló que sigue a la espera de obtener detalles concretos del accidente que le arrebató la vida a su esposo, pues como bien manifestó: “Solo me dicen que lo atropelló una moto pero no me dicen de qué manera”.

Por otra parte, de la identidad de quien se movilizaba en la motocicleta no se tienen detalles. Sin embargo, el cuerpo de investigación de la Policía Metropolitana de Barranquilla inició la indagación para dar claridad al suceso.