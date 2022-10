Desalojo en zona rural de Galapa se extendería por tres días: Policía

Esto último fue desvirtuado por habitantes de aquella zona en la que habitan por lo menos 80 familias. “No le pagué un peso a nadie, eso es mentira que están vendiendo lotes aquí. Están haciendo un procedimiento no legal porque primero el alcalde manda a representantes aquí al predio de supuesta invasión, y nosotros no somos invasores, porque estamos necesitando una vivienda. Se nos ha presentado cuatro veces el Esmad y la Policía sin argumentos válidos”, expresó Vladimir Estrada.

El hombre, quien argumentó que no tiene recursos para mantener a su familia confesó que ya tiene seis meses residiendo en aquellas casas de tablas y que tienen por techo unas láminas de zinc: “No tenemos recursos, no tenemos protección, tengo seis meses de estar aquí con mi familia, ya nos tumbaron la chocita. Ahora me toca dormir en la calle. Vine por necesidad. Me dijeron que estaban dando unos lotes para vivienda, yo llegué, lo limpié y lo estábamos cercando, pero ya no me queda nada”.