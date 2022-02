Robo de relojes de lujo: el meganegocio de las bandas delincuenciales

En los últimos tres meses se han registrado tres casos de robo de relojes Rolex en Barranquilla.

El hecho más reciente se produjo en el barrio Recreo, cerca a un hostal. A la víctima le robaron un Rolex de 90 millones.

También en noviembre pasado otra víctima fue el jugador argentino Rubens Sambueza, hermano del también jugador Fabián Sambueza.

El hecho se presentó en una zona residencial del barrio Alto Prado, más exactamente en la carrera 56 con calle 79. Uno de los ladrones aprovechó que Sambueza dialogaba con alguien para acercarse a su ventanilla, encañonarlo y despojarlo de dos relojes Rolex y un anillo de oro, según las primeras informaciones policiales.

Otro caso se registró el 30 de enero, en el mismo barrio, cuando Ramiro Losada llegaba del aeropuerto a su apartamento. “Yo siento que me siguieron del aeropuerto hasta mi casa y ya allí en la puerta me encañonaron y me atracaron, me quitaron un Rolex de 60 millones, dos lentes Cartier, pasaporte con la visa, tarjetas de crédito y el maletín”, señaló Losada.