“Rastrean cámaras para dar con delincuentes”: robo en casa de reina de Galapa

El secretario de Gobierno de la Alcaldía de Galapa, Luis Carlos Oquendo, expresó en la mañana de este viernes 7 de octubre que desde la administración municipal se le solicitó a la Policía Metropolitana de Barranquilla activar de manera inmediata una investigación y un despliegue de detectives de la Sijín para tratar de esclarecer el asalto que se cometió por la madrugada en la vivienda de Yaimi Nicolle Ortega Gómez, la reina del Carnaval de Galapa 2023.

En diálogo con EL HERALDO, Oquendo manifestó que una vez ocurrió el caso se desplazó hasta el domicilio de los afectados, casualmente cercano al suyo, para recibir la información sobre lo ocurrido.

“Los hombres ingresaron por la madrugada, golpearon al propietario de la casa, que es el padre de la reina. Luego de eso sacaron dinero, prendas de valor y teléfonos celulares”, comunicó el funcionario.

Luego señaló que con apoyo de la Policía se inició una verificación de las cámaras del sector “para obtener información de los asaltantes” y del vehículo utilizado para su escape.

Cabe recordar que Milena Gómez, madre de la soberana, manifestó para este medio que a las 4:00 de la madrugada, tres sujetos encapuchados y portando armas de fuego entraron a su domicilio, ubicado en la calle 13 con carrera 13 del barrio Libertador, luego de forzar la puerta principal.

La mujer mencionó que los más adultos del hogar intentaron evitar la entrada de los delincuentes armados a la habitación principal, pero no lo lograron.

“Yo sentí cuando los hombres entraron a la casa y me levanté de la cama para ver qué ocurría. Cuando abro la puerta del cuarto, me encuentro con los hombres de frente. Intenté volver a cerrar la puerta, pero, en un forcejeo con uno de los hombres, no pudimos. Empujaron a mi esposo a la cama y luego metieron a mis hijos al cuarto. Siempre preguntaban que dónde estaba la plata”, expresó la víctima, en diálogo con este medio.

Por otro lado, Yassir Ortega, detalló que fueron cinco sujetos los que llegaron a su casa y lo hicieron en un taxi. “Todos estaban ‘forrados’ (encapuchados). Mi falla fue que no le puse candado a la entrada de la casa. Violentaron la puerta principal, y en la casa buscaron todo. Se alcanzaron a llevar como unos 30 millones en prendas, artículos de valor y dinero en efectivo”, calculó.

Este además precisó que en medio del acto criminal enfrentó a uno de los asaltantes y este le apuntó con el arma de fuego que portaba, pero, debido a la presencia de su hija menor, el criminal no disparó.

“Mis hijos están traumatizados. Pedimos que las autoridades hagan lo pertinente para dar con los responsables. Lo que se llevaron es fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra labor”, dijo Ortega.