Reportan la desaparición de dos jóvenes en Barranquilla y Soledad

De igual forma, la denuncia sí se realizó, pero aún no hay señales de Neimary: “Ya interpusimos la denuncia ante Fiscalía, y se han comunicado con nosotros a decirnos que no la encuentran por ningún lado”.

Finalmente, la hermana pidió a las personas que: “Cualquier información que tengan por favor ayúdennos, contáctenos al 3004105202, estamos completamente desesperados con esta situación”.

Barrio El Pueblo: Jarelis

El pasado 15 de marzo de 2022, Jarelis Margarita Villanueva Castellanos, de 15 años, salió de su casa, como de costumbre, camino al colegio, en el barrio El Pueblo, suroriente de Barranquilla, y hasta la fecha no ha regresado.

Este medio se comunicó con uno de los investigadores a cargo del caso, y dijo que “la niña fue presuntamente para el colegio y no regresó a la casa, después le mandó un mensaje a la mamá por medio del Messenger, pero no hemos logrado dar con la identidad de la niña, ya que la misma familia no sabe dónde vive, ni de quien se trata”.

Finalmente, el encargado mencionó que: “A nosotros se nos ha dificultado la tarea de búsqueda, y puede que esté en la casa de esa amiga y no se tiene contacto, así es difícil”.

De obtener información por favor comunicarse al 3225089 extensión 50351, al teléfono celular 3183471752 o 3506011316.