Policía de Toronto investiga caso de agresión contra abogada barranquillera

Según el relato, los empleados del establecimiento se tornaron violentos y “lanzaron palabras fuertes y amenazantes contra ella, sometiéndola de brazos piernas para proceder a propinarle golpes en su cuerpo y miembros superiores. La situación se tornó grave siendo sacada a la fuerza del establecimiento, dejándola en la calle sin sus prendas personales, chaqueta y cartera. Es de notar que en este establecimiento no garantizaron su seguridad sino que, por el contrario, los guardas de seguridad optaron por agredirla físicamente. Este incidente ha dejado profundas secuelas en su bienestar emocional…”.

La propia abogada indica que todo habría surgido por una equivocación en el pago de un trago de 15 dólares canadienses que, según su testimonio, le exigían cuando ella no lo había consumido.

“Me dijeron que yo estaba bebiendo un trago y yo les dije: cuál trago, porque yo estaba con personas y las personas con las que yo estaba tenían tragos y tenían botellas. Yo no tenía necesidad de comprar tragos, pero pues les dije: bueno, cuánto cuesta y me dijeron 15 dólares, pero muy muy agresivamente. Me aterroricé, y yo empecé a llorar, y ahí me agreden”, sostuvo la mujer.