“Mi papá era un conocedor y un luchador del mar”

Yennis Galvis Caraballo, hija de Fernando Rafael Galvis Caguana, recordó a su padre como un hombre de mar, “conocedor y luchador”, con más de 40 años en el oficio de la pesca.

La mujer, apostada ayer en el domicilio de los Galvis Caraballo en el barrio Las Flores, dijo que aún le resulta increíble lo que le sucedió a su progenitor y al resto de pescadores del sector, en medio de un accidente que se registró la madrugada del sábado anterior en Bocas de Ceniza, en la desembocadura del río Magdalena.

Rafael Galvis era uno de los seis tripulantes de la embarcación ‘La Patricia’ y, según la versión de su hija, contada por los compañeros de faena de su papá que sobrevivieron, este desapareció en la zona donde se une el río con el mar luego de que una poderosa ola golpeara el bote. Quienes estuvieron allí narraron que “todos salieron expulsados”.

“El viernes, luego de almorzar, salió de la casa a las 2:00 de la tarde para regresar al día siguiente. Pero el sábado llegó la mala noticia a las 7: 30 de la mañana, en la que le avisaban a mi mamá que la lancha se le había volteado y que había dos personas ahogadas”, expresó Yennis.

Esta luego dijo “pero no sabíamos que era él porque era bastante luchador en el mar. Después confirmamos que eran mi padre y el señor José (Azdun Zúñiga). Apenas recibimos la noticia mi hermana se dirigió hacia el río. Pero no dejaron salir en lancha porque había mar de leva, mucha brisa, entonces desde la sede de Guardacostas dieron la orden que no se podía zarpar”.

Yennis también mencionó que “esta era la primera vez que le pasaba un accidente de esta magnitud. A veces llegaba y nos decía: mija pasó la ola, casi me voltea. Pero que lo volteara como sucedió el sábado, no. Mi papá era muy cuidadoso, la pesca era su ingreso económico y tenía su pescadería aquí en la casa”.

Finalmente, la hija de Galvis Caguana detalló que el amor por la pesca le nació a su padre desde muy niño. “Aquí nació y crió a su cuatros hijos. Tres mujeres y un hombre, este último murió hace 14 años cuando ingresó a una bodega de cemento Argos a recolectar reciclaje, pero había miembros del Ejército y dispararon contra él y sus compañeros”, apuntó Yennis.