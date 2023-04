Patrullero activo de la Policía de Atlántico está desaparecido

Sus allegados y amigos se encuentran preocupados por su extraña desaparición. En diálogo con Lenys Torres, madre del patrullero, contó detalles de lo sucedido.

“La última vez que vi a Elkin fue el miércoles 19 de abril, me dijo que había estado desde las 4:00 a.m. en la clínica de la Policía por un fuerte dolor de cabeza. A eso de las 2:00 p.m. de la tarde me dijo que iría a reclamar los medicamentos que no le habían autorizado, se quitó el uniforme, se colocó una sudadera larga y un buzo, ambas prendas de color gris, y se fue. Desde ese momento no supe más de él”, expresó la mujer.

Además indicó que no se había alertado porque en muchas ocasiones ella lo llamaba y a veces por sus ocupaciones no le contestaba: “Yo lo estuve llamando después y no me contestó, pero no lo tomé a mal porque pensé que estaba durmiendo o trabajando”, concluyó.