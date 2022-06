Pandillas: un fenómeno que no se extingue en Barranquilla

Desde hace unas semanas se han vuelto recurrentes en los barrios Ciudadela 20 de Julio, Carrizal, Las Américas y Las Cayenas, entre otros sectores, enfrentamientos de jóvenes bajo la lluvia. Además de las agresiones, ocurren hurtos e intimidaciones a transeúntes y vecinos de estos sectores.

Una habitante del barrio Las Américas, quien prefirió no identificarse, contó que cuando llueve, además de vigilar que el agua no se cuele por alguna parte del techo de su vivienda, vive con la zozobra de que alguien de su familia no termine lesionado por culpa de los enfrentamientos de jóvenes. “Apenas caen las primeras gotas hay que meterse en la casa, ya que combos de muchachos se reúnen en las esquinas, y siempre dicen que nos metamos a la casa. Es preocupante la violencia que se da porque hay niños y observan todo lo que sucede”.