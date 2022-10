Las nueve cicatrices del episodio que casi lleva a la muerte a Verónica

Indicó además: “Él me amenazaba, pero yo pensaba en que no sería capaz de algo por ser la mamá de sus hijos. Es la hora y no asimilo lo que pasó, me levanto, me miro al espejo, veo mis cicatrices y solo siento escalofríos. Después de todo yo misma me hago la pregunta de por qué aguanté tanto, no tenía que llegar a esto, pero creo en que Dios tiene un propósito con todo. Ya me siento feliz”.

Y, finalmente, la mujer pidió a las autoridades, ante la incertidumbre de lo que podría pasar, que trasladen a Truyol Garcés de la estación de policía de Palmar de Varela a un centro carcelario para que así cumpla su medida.