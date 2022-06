Padres denuncian abuso sexual de su hija en colegio ITIDA de Soledad

Bajo rendimiento académico, trastorno del sueño y cambios en las ideas que plasmaba en sus dibujos, fueron algunas de las señales que detectó Liliana* en su hija, estudiante de primaria del Instituto Técnico Industrial de Soledad, ITIDA, de que algo no estaba o no andaba bien con ella.

En diálogo con EL HERALDO, Liliana manifestó que hasta hace una semana fue que pudieron establecer que la menor, al parecer, habría sido víctima de abuso sexual dentro de las instalaciones del plantel educativo y que, según la versión de la menor, se salvó de no ser violentada porque tuvo algo de astucia.

“Inicialmente mi hija no siguió haciendo sus dibujos como antes. Ella es una niña con mucho talento y, de un momento a otro, no siguió dibujando. Luego vino el bajo rendimiento académico, las bajas calificaciones, cuatro materias perdidas… Y ahora, por último, empezó a tener trastornos con el sueño… Yo pedí una atención por sicología particular y la profesional fue la que me dijo que habían indicios de abuso y agresión”, relató Liliana.