Padrastro habría ofrecido $2 mil a niños para que tomaran bebida envenenada

Todo parece indicar, de acuerdo con las investigaciones, que los menores habrían ingerido insecticida, según un informe emitido por la Fundación Clínica Materno Infantil Adela de Char de Soledad, a donde ingresaron los menores. El de siete no logró sobrevivir.

Ahora se conoció que el padrastro habría puesto a "competir" a los niños, al ofrecerles 2 mil pesos a quien tomara primero la bebida, según contó otro menor que se encontraba en el lugar de los hechos.

Deisy Gutiérrez, madre de los pequeños, mencionó que luego de que sucedieran los hechos, se le acercó el menor que estaba con sus hijos y le contó lo que el padrastro habría hecho para engañarlos: “2000 pesos les iba a dar (el padrastro) al que se tomara primero la bebida. Eso me dijo el niño”, contó la mujer.

De otra parte, afirmó que no interpondrá una denuncia contra el hombre. "A mí me llamó el CTI para que denunciara, pero yo no voy a poner denuncia, no por defenderlo a él ni nada, solo que sé que le va a ir peor que lo que hizo a mis hijos. Él no se ha vuelto a comunicar conmigo, la última vez que lo vi fue cuando salió del hospital”, aseveró.