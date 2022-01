‘Ollas’ de vicio virtuales, la mutación del microtráfico

Carlos Castillo Medina, director de la Especialización en Seguridad de Redes Telemáticas de la Universidad El Bosque, sostuvo que aunque para las autoridades les resulta complicado restringir o controlar estos espacios dedicados a temas de microtráfico en el ciberespacio la pedagogía puede ser una de las herramientas que les ayuden a avanzar o mejorar en el tema.

“Cada día los cibercriminales encuentran formas en este nuevo universo de moverse y de camuflar sus acciones. Esto es un trabajo de todos en donde a nuestros niños y adolescentes se les debe cuidar mucho. Prohibir que no se navegue en internet o que no se visiten algunas páginas no creo que sea la solución; el camino es mostrarles la forma en que pueden ser engañados y cómo sus derechos son vulnerados, realmente es crear conciencia en el ciberespacio”, precisó.

Al tiempo, sostuvo que los delincuentes a través del confinamiento por la covid-19, de cierta forma, se reinventaron y han logrado camuflarse en el mercado bajo diferentes fachadas como empresas o emprendimientos legalmente constituidos.

“Se encontró en el ciberespacio una forma de promocionar sin “fronteras” y de tener compradores de un espectro mucho más amplio. Ya no hay limitaciones de calles, barrios, ciudades y hasta países para presentar nuestros productos. Es importante tener presente que hoy en día el desarrollo de una página web es muy sencillo y está al alcance de cualquier persona o empresa”, agregó el experto.