El cuaderno de apuntes de Olga, clave para identificar a sus asesinos

“Mi mamá tenía su casa y alquilaba piezas por días y por meses, ella vivía de eso”. A su vez señaló que debido a ese negocio habría tenido problemas con inquilinos de nacionalidad extranjera, al parecer, relacionado con incumplimiento de los pagos.

“Los vecinos me dijeron que ella tenía a dos hombres y a una mujer ahí, y que tenía problemas con ellos porque no querían pagarle (…). El viernes pasado ella me comentó que estas personas le habían robado un dinero de la comida, yo iba a ir para la casa por eso, pero ella me dijo que mejor fuera el domingo Día de la Madre”, relató Blanco.

Entonces, según el testimonio de la mujer, ese mismo domingo se enteró de lo ocurrido a través de una llamada telefónica: “El día de las Madres yo estaba reposando el almuerzo para ir para donde ella; sin embargo, al rato me llaman y me dicen lo que había pasado”.