Mujer denuncia agresión sexual en un bus en Barranquilla

Indicó Rincón que le preguntó al hombre si quería el celular, a lo que el sujeto respondió que no.

“Después me empezó a tocar la pierna y se fue hacia mis partes íntimas, obviamente yo tenía mi uniforme, pero él me empezó a tocar. Yo le decía que me dejara, pero me tenía arrinconada, íbamos solos”, narró la mujer al tiempo que indicó que cuando iban por la 47 (carrera) el hombre le pidió se soltara el botón del pantalón.

“Yo le decía que no (…) sentía demasiada impotencia. Ni siquiera me atreví a verle la cara, tenía gorra y tapabocas. Me decía groserías, que abriera las piernas, y yo me negaba”, dijo la joven.

Ella pensó en hacer algo para interrumpir lo que estaba viviendo, pero decidió esperar para no ser agredida. “Él mismo me iba a desabrochar el pantalón. Cuando el bus iba a coger por la Circunvalar yo le dije que me iba a bajar, y él se negó. Con una mano sostenía el cuchillo y con la otra me tocaba”.