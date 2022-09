Lo que dice la Clínica Portoazul sobre el fallecimiento de Luisa Fernanda

“La verdad no nos han dado una explicación clara de lo qué pasó, solo sabemos que ella se contaminó ahí, que esa bacteria fue de ahí del quirófano porque el desmejoramiento de ella fue después de la cirugía. Si ella hubiese tenido una bacteria que cogió en el accidente lo más lógico era no operarla, pero en realidad no nos han dicho qué pasó. Desde el principio todo fue negligencia de la clínica negándonos el servicio primeramente y hasta que no pagamos no la intervinieron. Porque la plata se les entregó al día siguiente del accidente y la vinieron a operar hasta el sábado”, mencionó la mujer.

Además EL HERALDO conoció que peritos de la Fiscalía General realizaron la diligencia de levantamiento del cadáver de la joven y este fue trasladado al Instituto de Medicina Legal.