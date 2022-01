Nosotros no veníamos en contravía: escolta motorizado de ciclistas arrollados

Carlo Fabián Vallejo Mora es cirujano vascular en la Clínica Colombia de Colsanitas y Colsubsidio. Está adscrito a la empresa Servasculares SAS.

Desarrolla su labor en las áreas de patología aórtica, segmento femoropoplíteo, enfermedad venosa pélvica y oclusión venosa central.

El doctor Vallejo Mora es esposo de nuestra directora Erika Fontalvo Galofre, quien además envía un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han estado pendientes de la salud de su esposo y de su familia:

"Es lo primero que tengo para decirles. Inmensa gratitud con todas aquellas personas que nos han enviado un mensaje de aliento, que han orado por la salud de mi esposo Carlo y que han hecho votos por su recuperación. Es lo que nuestro corazón anhela. Mi familia y yo hemos sentido su reconfortante afecto y solidaridad, eso junto con sus oraciones nos mantienen con la fe intacta, confiando en que de la mano de Dios y la Virgen superaremos esta adversidad. Respaldamos el extraordinario trabajo que el cuerpo médico de la Clínica Portoazul Auna realiza para salvaguardar su vida. Quisiera haber podido responder uno a uno cada mensaje o llamada recibida, pero aprovecho este espacio que me brinda mi casa EL HERALDO para llegar a ustedes y reiterarles mi absoluta gratitud. No se imaginan cuánto me fortalece saber que contamos con sus plegarias porque con el paso de las horas las necesitamos cada vez más. Dios los bendiga y los colme de paz y bien".