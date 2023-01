Menor de 6 años está en UCI tras quemarse con agua caliente

Según las autoridades, el caso ocurrió dentro de la vivienda de la madre de la menor. “No puedo afirmar qué pasó porque yo no estaba aquí, salí muy temprano cuando me llamaron y me dijeron que se había volteado una olla y le había caído a mi nieta encima. En realidad no sé cómo ocurrió”, dijo la abuela materna de la joven.

La allegada confirmó que la pequeña se encuentra “estable”. “Todos los días calentamos agua para que ella se bañe temprano, ya que entra a clases a eso de las 6:45 a.m., y hoy pasó esto”.

La familiar aseguró que no sabe “dónde está la mamá, porque yo no estaba aquí, realmente no sé mucho”.