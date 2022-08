Matan de dos balazos a mototaxista en el barrio Las Estrellas

Un primo de Rojano Gutiérrez, quien pidió no ser identificado, sostuvo en conversación con este medio que la familia se enteró de lo ocurrido por redes sociales: “Vimos lo que le había pasado por Facebook, pero nadie nos ha dicho nada, ni la Policía, ni nadie”.

De acuerdo con el allegado, Manuel se dedicaba al mototaxismo desde hace varios años: “Él manejaba por ese sector de Las Estrellas, porque vivía en La Pradera con su esposa y sus dos hijas”.

A su vez, el familiar pidió justicia por el caso.

Por otro lado, EL HERALDO dialogó con un vecino de la zona, quien respecto al caso aseguró haber sido cliente de Rojano Gutiérrez.

“Ese muchacho me había hecho una carrera a Las Colinas y me trajo de vuelta. Yo le pagué $5 mil y entré a mi casa. No pasaron unos minutos y sonaron los tiros, cuando quise salir lo vi tirado en el suelo”, relató el morador de la zona.

Según el vecino, los sicarios iban en una moto negra y no llevaban casco ni el conductor, ni el parrillero: “Me dijeron que le pegaron todos los tiros en la cabeza y después se perdieron. Eran como las 7:00 p. m. cuando eso pasó”.

Finalmente se conoció que al lugar de los hechos llegaron peritos de la seccional de Investigación Judicial de la Policía de Barranquilla para realizar la inspección técnica de la escena del crimen.