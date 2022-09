El adiós a Henry, el chef asesinado en la masacre de Las Flores

A dos días de lo acontecido, familiares y amigos del hoy occiso se reunieron en el camposanto para darle un último adiós al hombre, que como asegura su hermana Gina Flórez Pallares “Era el ejemplo a seguir, porque crecimos sin padres, siempre nos guiaba, nos daba buenos consejos. Realmente nos deja una pérdida enorme”, concluyó.

Con gran dolor, los presentes rodearon al ataúd, mientras que la voz de la compañera sentimental de Henry se alzaba para hablar por última vez hacia su cuerpo sin vida: “No te vayas papito, no me dejes sola te lo ruego. ¿Por qué te hicieron esto? Tú no lo merecías, no merecías irte de esta forma, tenías que seguir viviendo”, señaló.