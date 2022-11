“Tengo miedo de que me pase lo mismo que a la mujer de La Paz”

Muñoz contó a EL HERALDO, en medio de su voz entrecortada por las lágrimas y los recuerdos turbios de su pasado y presente en su cabeza: “Yo hice una demanda por violencia intrafamiliar en contra de mi exesposo que es pensionado de la Policía y ha venido haciendo muchas cosas contra mí. Me amenazó de muerte, secuestró a mi hijo una vez. El fin de semana anterior trajo a su actual pareja y en la puerta de mi casa me gritaron que esta casa era la mitad de ellos, y me dijeron una cantidad de improperios”.

Según el relato de la afectada, el primer abuso comenzó hace más de 30 años, su hija mayor tenía un año y ella había quedado embarazada por segunda vez. “Él (exesposo) salía con una muchacha de servicio del edificio y entonces en medio de una discusión me golpeó y yo perdí a mi bebé. En ese momento no lo denuncié, yo dejé eso así”.

La pregunta por qué no denunciarlo fue algo que rondó en su consciente constantemente, pero el coraje no salió años atrás. “Vine a denunciarlo mucho tiempo después. Fue un día que me golpeó vilmente con una correa. De allí para acá hubo aparentemente un receso en el que no había maltrato físico, pero sí existían permanentemente los celos”.

“No quise meterlo preso porque mis hijos dependían de él económicamente. Yo sé que cometí un error, pero ahora sí entiendo que mi vida tiene mucho valor”, expresó Carmen.