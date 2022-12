Mamá de joven malambera asesinada en Medellín pide celeridad en el caso

El mundo se paralizó para la mujer, quien no veía a su hija desde junio de este año y con quien no hablaba cuatro días antes del atroz acontecimiento.

La noticia reseñaba que el 15 de diciembre un sujeto identificado con el alias de ‘el Cura’ habría matado a Leidy Johana Escobar Pulido en la habitación de un inquilinato ubicado en la mencionada localidad de la capital de Antioquia. Además, que tres días después, exactamente el día 18, los vecinos del recinto alertaron a las autoridades de un olor fétido que provenía de aquella pieza, así como el desconocimiento del paradero de quien residía allí desde hace unos tres años.

Al entrar al lugar, las personas encontraron tres bolsas debajo de una pequeña cama. Los restos de la joven mujer estaban dentro. Asimismo hallaron un martillo, un machete y una motosierra con la que, de acuerdo con las indagaciones, cometieron el hecho de sangre. Cinco días después, en el transcurso del 22 de diciembre, la Sijín y el Ejército detuvieron a alias el Cura en Segovia, Antioquia, por el delito de homicidio agravado.

“Esa persona no ha dicho nada, no ha querido hablar con las autoridades. Todavía no se han llevado a cabo audiencias en su contra, al parecer, aún no están los resultados de las pruebas forenses”, informó Oneida, con evidente frustración.

La mujer, en diálogo con este medio, pidió celeridad en las indagaciones y el proceso en contra de alias el Cura.

“Después de que la amiga de Leidy que estaba en Medellín nos dijera, otra de mis hijas viajó hasta allá y estuvo en la Fiscalía, le tomaron una declaración, pero no le dieron detalles de la captura de ese hombre (…) nosotros queremos justicia, no podemos aceptar que este caso quede impune. Hoy fue mi hija, mañana puede ser cualquier persona”, agregó Pulido.