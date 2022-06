“Benjamín vendía frutas en el frente de su casa, no era un muchacho malo”

Se conoció que Benjamín se dedicaba a vender frutas en la puerta de su casa, ayudando a su madre y a su hermana menor, y no parqueando vehículos como primeramente fue informado por testigos.

Por último, los vecinos, amigos y familiares lo recordaron como una persona que no se metía con nadie: “Él era tranquilo, no salía mucho de la casa y no sabemos realmente que pasó (…) si él hubiese sido malo habríamos esperado esto; sin embargo, como no era así, nos encontramos consternados”.